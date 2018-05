Fortnite prepara il ritorno del sistema di rimborso | i dettagli

optimaitalia

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Continua inarrestabile la marcia di, il titolo Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che, giorno dopo giorno, macina milioni di partite senza alcuna voglia di ridurre il proprio ritmo. Un ritmo che per l'appunto risulta essere serrato grazie anche e soprattutto alla grandissima passione degli sviluppatori, sempre attenti nel monitoraggio delle esigenze della propria community, e in grado di rinfrescare senza soluzione di continuità i contenuti presenti all'interno del gioco. Ovviamente non tutto fila sempre via liscio come l'olio, e può capitare che Epic Games si veda costretta a tornare momentaneamente sui propri passi per risolvere problemi che a una prima occhiata non sono risultati evidenti: è il caso deldidi, inserito inizialmente nel titolo con l'update 3.6 che fu poi disabilitato poco dopo a causa di problematiche che ne inficiavano ...