La recensione del film Dogman | 2018 | di Matteo Garrone | Dogman

recensione : Janelle Monáe icona dell’elettropop con “Dirty Computer” : “Giovane, nera, selvaggia, libera, nuda in una limousine “, canta Janelle Monáe sul ventilato electro-pop di “Crazy, Classic, Life”, creando un manifesto per il disco che segue: vivi la vita libera ed in ogni modo possibile. Dalle divine armonie vocali di Brian Wilson sulla traccia d’apertura dell’album del titolo al sensuale di “Take A Byte”, Monáe sta flettendo i suoi muscoli con una convinzione ...

‘Unihertz Jelly Pro’ - recensione dello smartphone della nota azienda cinese : Oggi abbiamo avuto la possibilità di poter testare e analizzare per bene uno degli smartphone più innovativi del recente panorama internazionale; ci riferiamo al ‘Jelly Pro’, apparecchio della Unihertz che si distingue dagli altri competitors per alcune caratteristiche uniche nel suo genere. Qui di seguito andiamo a elencare i pro e contro di questo prodotto. recensione dell’Unihertz Jelly Pro La nota multinazionale cinese ha sede a Shanghai e ...

Lazzaro Felice - la recensione del film di Alice Rohrwacher : Warning: A non-numeric value encountered in /home/newscine/public_html/wp-content/themes/15zine/library/core.php on line 4139“Non è necessario che le cose che si mostrano siano autentiche. Ciò che deve essere autentica è l’emozione che si prova nel vedere e nell’esprimere” diceva Federico Fellini in una sua riflessione di qualche tempo fa. Inviolata è un antico borgo situato in un luogo non ben definito, ma lontano dal mondo. Un ...

Ultimo - dai bordi di periferia ai palasport - volando basso - : la recensione del concerto all'Atlantico di Roma : Ma in mezzo c'è Ultimo, i suoi sentimenti, l'equilibrato mix tra cantautorato e hip hop che rappresenta la sua cifra stilistica, il suo mondo: che poi è anche il mondo dei ragazzi che sotto al palco ...

recensione al Libro Antifascismo e Nonviolenza : gli ideali della Resistenza oggi : ...di rappresentanza politica di bisogni e interessi sociali ha lasciato spazio alle politiche liberiste e neoliberiste in campo economico che hanno imposto la supremazia della finanza sulla politica a ...

recensione God of War : Gioco dell’anno – 1 parte : Recensione God of War 2018 Siamo ben lontani dal Kratos iracondo e quasi invulnerabile che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni. L’ira focosa ormai svanita viene sostituita in questo capitolo della saga da un atmosfera nevosa e fredda che bene si rifa al nuovo kratos. L’avventura inizia infatti a Midgard con un grande balzo temporale che ci consegna un eroe invecchiato, taciturno e barbuto. C’è fin da subito ...

GOTHAM - "Sano - Sanissimo - Perfettamente Sano" recensione dell'episodio 4x20 "That Old Corpse" : Siamo giunti agli ultimi tre episodi di questa stagione di GOTHAM, e in vista del finale gli autori hanno giocato la carta del Jolly. Il Joker di GOTHAM ha fatto la sua piena entrata in scena in questo episodio, ma senza darci modo di vedere il suo pieno potenziale.“That Old Corpse” non si può dire che non sia un episodio avvincente, riesce a intrattenere, ma purtroppo non quanto ci si aspetterebbe, e quelli che dovrebbero essere colpi di scena ...

Padri e figlie : streaming e recensione del film tratto dal libro di Brad Desch : Padri e figlie Un ex scrittore di successo vedovo e ormai in declino rischia di perdere l'affidamento della figlia in favore dei suoi cognati. Il ricovero in una clinica psichiatrica e il carattere ...

Nokia Body+ recensione : la Rolls Royce delle bilance pesa persone : Quando si pensa a Nokia, si pensa ovviamente agli smartphone. Ma il produttore ha anche una società controllata chiamata Health che commercializza molti prodotti destinati al mondo della salute. Il marchio vende smartwatch, termometri, dispositivi per monitorare il sonno e bilance. È quest'ultima categoria di prodotti che abbiamo potuto testare con Nokia Body+, una ...

recensione : “Molly’s game” la sconvolgente storia vera della principessa del poker : La seducente Jessica Chastain veste i panni di Molly Bloom, un’atleta sconfitta che potrebbe somigliare notevolmente alla Tonya Harding di “I, Tonya”, ma dotata di una forza interiore e di un’intelligenza che la allontana dalla pattinatrice, rendendola uno dei simboli più emblematici della donna moderna. “Molly’s game” è un film basato sulle memorie “Molly’s Game: From Hollywood’s Elite to Wall Street’s Billionaire Boys Club, ...

Youtopia - cose dell'altro mondo " La recensione : ... Matilda De Angelis , frequenta con assiduità, costruendosi di fatto un rifugio, come fosse una capanna sull'albero, attraverso Landing , nome immaginario di un mondo virtuale elettronico/digitale ...

Avengers : Infinity War - la recensione del film dei fratelli Russo : Per scrivere Infinity War, a quanto pare, c’è voluto un pool di ventisei sceneggiatori. I titoli di coda, come sempre per progetti di questa entità, ci sottopongono ad una fitta rete di nomi e cognomi che dura non meno di sei/sette minuti buoni, scorrendo peraltro a buon ritmo. Insomma, questi due vaghi accenni per dire che la posta in gioco, stavolta, va al di là dell’Universo Cinematico Marvel; c’è un modo di concepire la filiera produttiva ...

Loro, il nuovo film di Paolo Sorrentino, è stato avvolto da un alone di mistero fin dall'inizio delle riprese. Girando per molte città la locandina criptica con il titolo bianco su sfondo nero non suggerisce alcun dettaglio di questo racconto di finzione ispirato alla realtà italiana, tra il 2006 e il 2010. Il regista premio […]