Cinema | Margot Kidder morta a 69 anni | addio a ‘Lois Lane’ | al fianco di Christopher

(Di martedì 15 maggio 2018) E’nella sua casa di Livingstone, in Montana, a 69per cause che non sono state rese note., l’attrice celebre per avere interpretato il ruolo di Lois Lane nei film di Superman aldiReeve negli’70, era nata in Canada il 17 ottobre 1948. L’attrice recitò nella trilogia di Superman‘che uscì fra il 1978 e il 1983. Suo un cameo nel 1987 in Superman IV. Nata e cresciuta in una piccola città senzasi innamorò della recitazione durante un viaggio a New York e, in seguito, si trasferì a Los Angeles per cercare fortuna. Il picco della carriera negli’70 e ’80’, quando lavorò con stelle delcome Robert Redford e Richard Pryor. La sua popolarità iniziò a scemare nel 1996, quando confessò di soffrire di un disturbo bipolare. Fu ritrovata nuda, rcchiata nella boscaglia, dalla polizia ...