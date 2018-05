Italia’s got Talent Federica Pellegrini e Mara Maionchi i nuovi giudici

Italia’s got talent 2018 : i nomi dei due nuovi giudici : Federica Pellegrini e Mara Maionchi nuovi giudici di Italia’s got talent 2018 Ufficialmente rivelati i nomi dei giudici di Italia’s got talent 2018. Nella nuova edizione del programma di Sky Uno e TV8 due donne arrivano a sorpresa in giuria. Si tratta di Federica Pellegrini e di Mara Maionchi. Queste le due giurate scelte per […] L'articolo Italia’s got talent 2018: i nomi dei due nuovi giudici proviene da Gossip e Tv.

