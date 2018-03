Weekend al cinema con le proposte di Diregiovani. Buona visione!

Film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa non nel Weekend del 17 e 18 febbraio : THE SHAPE OF WATER (LA FORMA DELL’ACQUA) di Guillermo Del Toro. Con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins. Usa 2017. Durata 119’ Voto 4,5/5 (DT) Una creatura anfibia bipede, pinne, branchie e occhi dolcissimi, proveniente dalle acque del Sudamerica dove è stata venerata come un re, finisce incatenata nel 1962 in un vascone sotterraneo di Baltimora per esperimenti segretissimi del governo americano in piena corsa verso lo spazio. In ...