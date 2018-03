' Fitusi | ora basta' | sommersa dai rifiuti Licata scende in piazza

Licata sommersa dai rifiuti scende in piazza ‘Fitusi - ora basta’ : Palermo, 22 mar. (AdnKronos) – Cumuli di rifiuti ovunque, con vere e proprie discariche, che ormai hanno invaso strade, marciapiedi, giardini. Con gli albergatori che denunciano la fuga dei clienti, stanchi di camminare tra i sacchetti dei rifiuti ovunque. E oggi, i cittadini di Licata, grosso centro dell’agrigentino, hanno deciso di dire basta e in centinaia, quasi mille persone, sono scesi in piazza per protestare contro ...