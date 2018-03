Le fake news “inquinano” anche l’acqua del rubinetto

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : come andò veramente nel 2013 tra Bersani e i Cinque Stelle : E’ vero che l’Istat segnala un nuovo boom dell’occupazione e che quindi il Jobs act di Matteo Renzi ha portato buoni risultati in termini di lavoro all’Italia? E’ vero che, Cinque anni fa, nel marzo 2013, fu per quella diretta streaming alla Camera tra i Cinque Stelle – rappresentati da Roberta Lombardi e Vito Crimi – e Pierluigi Bersani che non nacque un’intesa fra i loro partiti e che, dunque, ...

Juve-Scansopoli : ecco come trionfano le fake news : Per la cronaca l'Atalanta, squadra con cui la Juventus ha una stretta collaborazione di mercato, è una delle squadre che quest'anno ha fermato i bianconeri: 2-2 a Bergamo dopo una partita tirata e ...

Egitto - la linea telefonica per segnalare le ‘fake news’. Quelle che non piacciono al regime : In Egitto, alla vigilia delle elezioni, l’atmosfera è sempre più simile a quella del Grande Fratello. Alla fine di febbraio il procuratore generale Nabil Sadeq (quello che da oltre due anni depista e ritarda nelle indagini sull’omicidio di Giulio Regeni) aveva ordinato alle procure di monitorare, indagare e prendere misure giudiziarie rispetto ai media tradizionali e ai social media – descritti come “forze del male” – che pubblicano ...

LETTURE/ fake news - agenzie - giornali : occhio agli "stregoni della notizia" : In tempi di Fake news, sarebbe opportuno chiedersi come funziona "la notizia". Risponde Marcello Foa nel suo ultimo libro, "Gli stregoni della notizia. Atto secondo".

fake news - Svizzera è protetta da federalismo e democrazia diretta : "In Svizzera la personalizzazione della politica è meno presente che negli Stati Uniti, in Francia o in Italia: gli elettori votano piuttosto per dei partiti, delle proposte o delle idee". Neuer ...

Alvaro Vitali / Il dramma a Pomeriggio 5 e la fake news sulla morte : "Mi chiamano per matrimoni e cresime!" : Alvaro Vitali racconta il suo dramma a Pomeriggio Cinque: "Dopo anni di lavoro, sono rimasto senza soldi". Barbara D'Urso però bacchetta i suoi ospiti...

Se le fake news nascono in Vaticano : Certo, in un mondo normale il responsabile di una simile operazione, proprio nel momento in cui il Papa manda a tutto il mondo un messaggio contro le fake news e i fabbricanti di notizie manipolate, ...

Sequestro Moro : tutte le fake news del “Memoriale” di Morucci - il brigatista elegante poi al soldo dei servizi : Valerio Morucci si presentò al suo primo incontro con i capi brigatisti, in viale Zara a Milano, a bordo di una Mini Cooper gialla con tetto nero e una ragazza bionda. Era molto elegante: giacca blu con bottoni d’oro, camicia di seta, cravatta, occhiali Ray-Ban. Chiese di entrare nelle Br, ma l’incontro non andò bene perché “sembrava un fascistello sanbabilino”, ha poi scritto Alberto Franceschini che, insieme a Mario Moretti, ...

fake news - il grande inganno : informazione e verità - direttori a confronto Diretta : Cos’è una Fake news? Come riesce ad affermarsi? Ci sono antidoti? E se si quali? Luoghi comuni e presunte verità dell’informazione

Le fake news dilagano e provocano danni sempre maggiori Video : Notizie vere e false si mescolano quotidianamente sul web. Apriamo il nostro social preferito a qualsiasi ora e quelle sono sempre lì, le false notizie o “#fake news” che catturano immediatamente l'attenzione e scatenano le reazioni indignate di chi le rilancia senza verificarle come se fossero verita' rivelate. Una notizia infondata si diffonde in modo inarrestabile e diventa una sentenza inappellabile di condanna. La corsa ai ripari dei ...

YouTube dichiara guerra a complottisti e fake news : Susan Wojcicki, CEO di YouTube, ha annunciato che i video di cospirazione potrebbero includere una casella di testo sotto con un link a Wikipedia L'articolo YouTube dichiara guerra a complottisti e fake news proviene da TuttoAndroid.

La guerra di Twitter alle fake news Video : Twitter controllera' tutti i profili e quelli che non risultano verificati saranno bloccati. Così annuncia il social network in risposta al problema delle fake news [Video], che circolano numerose soprattutto sui maggiori network della rete. Un nuovo metodo che prevede il controllo delle identita' è stato proposto da Twitter, ed è il bollino blu, che finora era presente sull'account di istituzioni o personaggi noti. Ora tutti gli utenti ne ...

Il ritorno di Burian? "Una fake news". Maltempo e gelo in arrivo - ma solo 5 gradi in meno : Nuove gelate? Ancora neve a Roma? Nulla di tutto questo: il ritorno di Burian sarà meno incisivo della sua prima 'visita', quando mezza Italia fu imbiancata dalla neve. «Burian...