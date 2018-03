Fiorentina | sarà centro sportivo ' Astori'

Fiorentina - Pioli : 'Senza Davide non sarà più come prima' : Commemorazioni da parte di tutto il mondo dello sport: "Dobbiamo essere bravi a portare avanti quello che ha fatto, resterà sempre dentro di noi". Il destino e Vitor Hugo, protagonista con un gol e ...

Fiorentina e Cagliari ritirano la maglia numero 13 di Davide Astori : "Questa maglia sarà per sempre tua" : Per onorarne la memoria e rendere indelebile il ricordo di Davide Astori, Cagliari Calcio e Fiorentina hanno deciso di ritirare congiuntamente la maglia con il numero 13. La notizia è stata pubblicata sul sito di entrambi i club.Sopra la scritta una foto che ritrae il capitano, all'interno della stadio Artemio Franchi, mentre mostra la maglia con il numero 13 ed accanto la frase 'Questa maglia sarà per sempre tua'.

Champions League - minuto di silenzio per Davide Astori/ Il capitano della Fiorentina sarà ricordato in Europa : Champions League, minuto di silenzio per Davide Astori: la memoria del capitano della Fiorentina sarà onorata nella settimana europea, decisione ufficiale presa dall'Uefa.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 18:13:00 GMT)

Juve - Pjanic : 'Rispettiamo la Fiorentina - non sarà facile. Sul Napoli...' : Miralem Pjanic , centrocampista della Juventus, prima della partita con la Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Premium Sport : 'E' una partita complicata da tutti i punti di vista. Abbiamo grande rispetto per la Fiorentina, che ci ha sempre messo in difficoltà, non è facile giocarci. Starà a noi fare una grande ...

Fiorentina - Simeone avverte la Juve : “Firenze sarà la tua Waterloo - ecco cosa mi chiedono i tifosi” : Giovanni Simeone non sta nelle pelle ed è carico a mille per la sfida con la Juventus. La Fiorentina arriva all’appuntamento dopo la vittoria in trasferta contro il Bologna e spera di regalare ai propri tifosi una notte magica battendo i rivali di sempre. Il ‘Cholito’, intervistato da ‘TuttoSport’, promette battaglia: “Il mio primo pensiero è rivivere la gioia immensa di un anno e mezzo fa quando, con la ...

