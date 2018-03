Messa in memoria di Alessandro | in centinaia per ricordare il giovane assassinato a

abruzzo24ore.tv

(Di sabato 17 marzo 2018) Pescara -di persone hanno partecipato allaperNeri, il 29enne di Spoltore (Pescara) ucciso a colpi di arma da fuoco e trovato morto giovedì 8 marzo in un canale alla periferia di Pescara. La cerimonia, nella chiesa di San Camillo De Lellis a Villa Raspa di Spoltore, si è aperta con uno struggente brano del 'The Precious Gospel Singers', coro di Pescara che ha preso parte al rito per volontà dei genitori del. Non si tratta di veri e propri funerali, in quanto non è presente il feretro. In chiesa, davanti all'altare, una grande foto del 29enne. Gli amici diindossano delle t-shirt con la foto dele la scritta "un secondo per ricordarti una vita per dimenticarti". Presente anche la comunità venezuelana, con la bandiera tricolore blu, gialla e rossa. In tanti, prima dell'inizio ...