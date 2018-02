Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 19-23 febbraio 2018 | un drammatico epilogo!

Un Posto al Sole Anticipazioni 15 febbraio 2018 : cadono i sospetti su Peppino : cadono i sospetti su Peppino, ma la morte di Salvo lascia però ancora molti interrogativi a cui dare una risposta.

Un posto al sole - Anticipazioni puntata 15 febbraio 2018 : Dalle anticipazioni di Un posto al sole circa la puntata trasmessa giovedì 15 febbraio 2018 scopriamo che si farà sempre più strada la storia di Anita e Luca. Vittorio è sempre più attratto dalla nuova arrivata, che ora lavora al Caffè Vulcano. Non mancheranno però succulente sorprese, di che si tratta? anticipazioni Un posto al sole: la misteriosa Anita Anita Falco (Ludovica Bizzaglia), come sappiamo, è la misteriosa giovane entrata in scena ...

Anticipazioni Un posto al sole : BEATRICE avrà grande spazio in primavera (anteprima) : A Un posto al sole la tensione nelle prossime settimane si manterrà alta, con il proseguimento della drammatica vicenda legata a Gaetano Prisco (Fabio De Caro): un alterco tra lui e don Peppino (Gigio Morra) provocherà a quest’ultimo un infarto, senza contare la sconcertante scoperta che farà Valentina (Maria Chiara Augenti)! In più assisteremo sin da subito al già annunciato avvicinamento tra Sandro (Alessio Chiodini) e Alberto Palladini ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di giovedì 15 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 15 febbraio 2018: Mentre don Peppino Canfora (Gigio Morra) sembra ormai vicino ad essere scagionato, la morte di Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini) continua a lasciare molti interrogativi senza risposta… Le incomprensioni e i litigi tra Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) appaiono lontani e i due si ritrovano di nuovo vicini, scoprendo che “nascondere” i propri sentimenti non è ...

Un Posto al Sole - Anticipazioni puntate dal 19 al 23 febbraio 2018 : Una nuova settimana in compagnia di "Un Posto al Sole". Tante le sorprese attese per gli episodi in onda dal 19 al 23 febbraio 2018, in onda come sempre ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.40 su Rai 3. Vediamo...

Anticipazioni Un posto al sole : ANITA ha un (altro) segreto! : Aria di grandi scoperte a Un posto al sole, dove tiene banco sempre di più la storyline collegata ad ANITA Falco (Ludovica Bizzaglia), la misteriosa ragazza apparsa in concomitanza col processo a Luca Grimaldi (Marco Basile). Com’è ormai chiaro, Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) si è perdutamente innamorato della new entry (che intanto è entrata nello staff del Caffè Vulcano), ma quali saranno gli sviluppi futuri della trama? Intorno ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di mercoledì 14 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 14 febbraio 2018: Don Peppino (Gigio Morra) riesce a fornire alla polizia una spiegazione credibile alla sua presenza nel reparto in cui era ricoverato Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini). Intanto si scoprono quali sono state le vere circostanze che hanno portato alla morte del ragazzo… Per quanto Diego (Francesco Vitiello) le abbia chiesto con dolcezza di stare lontani, Rossella ...

Anticipazioni Un posto al sole : Alberto mostra a Sandro i filmati di Eleonora : Come già sappiamo, proprio questa settimana a Un posto al sole torna il personaggio di Alberto Palladini, sempre impersonato dal suo interprete storico Maurizio Aiello. Il rientro di Alberto a Upas stavolta sarà sinonimo di lotta per il possesso dei Cantieri: l’uomo si vuole riappropriare di ciò che sente come suo e – da quel che se ne sa – la brama di vendetta farà nascere nuove trame ricche di colpi di scena. Il ritorno del ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni e trame puntate dal 19 al 23 febbraio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio 2018: Franco e Angela cercano di capire se quello che è successo tra loro potrebbe essere un primo passo per ricominciare. Gaetano, dopo il funerale del figlio, trova un pretesto per scaricare la propria rabbia. Alberto sembra intenzionato a guadagnarsi l’amicizia di Sandro. Il confronto tra Gaetano e Peppino ha un drammatico epilogo. Valentina fa una ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di martedì 13 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 13 febbraio 2018: Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino) solleva dei dubbi sul possibile assassino del giovane Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini)… Franco (Peppe Zarbo) viene affrontato da Luisa (Sonia Aquino), che vuole chiarire una volta per tutte la loro situazione… La festa di carnevale al Vulcano può rappresentare l’occasione giusta per mettere a confronto Patrizio (Lorenzo ...