Roma | grave incidente in scooter | 60enne in codice rosso

Roma - scontro tra auto e moto a Ostia : grave centauro : scontro tra un'autovettura e una moto. È avvenuto in via Tancredi Chiaraluce ad Ostia in zona idroscalo intorno alle 12.20. L'incidente ha coinvolto una moto Bmw e un'autovettura Citroen Nemo. Sul ...

Roma - donna si schianta con la moto alla Bufalotta : grave 58enne. In codice rosso all'Umberto I : Incidente in moto per una donna di 58 anni, soccorsa in via della Cecchina nei pressi di via Franco Sacchetti in zona Bufalotta a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia locale. La 58enne è stata ...

'Mai più fascismi' : presentata a Roma la campagna nazionale di raccolta firme Video : E' stata presentata ieri a Roma, la campagna “Mai più fascismi”, nei locali del Museo storico della Liberazione siti in via Tasso 145, con un intento chiaro e preciso: promuovere la raccolta firme dell'#appello gia' siglato da ben 23 tra associazioni, sindacati, partiti, movimenti democratici e non ultime le Acli, al fine di fornire delle contro risposte a quelle che vengono definite “idee disumane” che dilagano in maniera virale nella societa', ...

Roma - ciclista investita da Suv : è grave : grave incidente a San Giovanni intorno alle 19.30. A quanto si apprende una ciclista di 36 anni è stata investita da un Suv durante una manovra di retRomarcia in via Satrico, all'altezza dell'incrocio ...

Romanzo Famigliare : la seconda stagione ci sarà? Ecco il primo indizio Video : Questa sera in prima serata su Rai Uno andra' in onda il sesto ed ultimo appuntamento di Romanzo Familiare [Video], la fiction ambientata e Livorno e che in queste settimane di programmazione è riuscita ad ottenere dei discreti ascolti. Le puntate precedenti sono state viste da circa sei milioni di telespettatori e superando il 21% di share. A questo punto la domanda sorge spontanea: la seconda stagione verra' realizzata? La trama della fiction ...

Una donna è stata spinta da un uomo nella metropolitana B di Roma Video : Alla stazione di Eur Fermi di Roma il 26 gennaio del 2018 intorno alle 12:50 una donna di origine peruviana è stata investita sui binari della Metro B. La donna si trovava su una banchina e probabilmente è finita su i binari perché qualcuno l'ha spinta giù. I Vigili del Fuoco [Video], non appena sono arrivati sul posto, hanno subito prestato soccorso alla donna che era rimasta bloccata tra la banchina e il convoglio, invece la #Polizia arrivata ...

Roma - donna finisce su binari metro B : è grave : Roma, 26 gen. (AdnKronos) - E' in gravi condizioni una donna, straniera, finita sui binari della metropolitana della linea B al passaggio della metro. E' accaduto alla stazione Eur Fermi, in direzione Rebibbia. Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco. La donna è stata estratta viv

