One Piece World Seeker si mostra nel suo primo video gameplay

Nuove immagini di One Piece World Seeker ci mostrano i poteri Gom Gom di Rufy : Weekly Shonen Jump, in collaborazione con Bandai Namco, ha svelato Nuove immagini dedicate a One Piece World Seeker. Gli screenshot del nuovo gioco, in sviluppo presso il team di Ganbarion, sono stati pubblicati sulla rivista giapponese, di cui vi riportiamo una scansione con le opportune traduzioni. Vediamo insieme cosa ci mostrano. Le Nuove immagini di One Piece World Seeker ci offrono uno sguardo più approfondito sui poteri del frutto Gom ...

Il mondo di gioco e qualche nemico di One Piece World Seeker : nuove immagini da Bandai Namco : Bandai Namco ha rilasciato un nuovo parco di immagini esclusive di One Piece World Seeker, il nuovo gioco dedicato alla celebre opera manga (e anime) di Eiichiro Oda che per la prima volta sbarca nel genere action open World. Ammiriamo gli screenshot, disponibili nella galleria sottostante e che ci offrono uno sguardo a qualche elemento in più del mondo di gioco che sarà esplorabile nei panni di Monkey D. Rufy. Nelle immagini di One Piece ...

Previste meccaniche da sparatutto in terza persona per One Piece World Seeker : One Piece World Seeker è il nuovo titolo dedicato alla celebre serie di One Piece, in uscita nel 2018 per PS4, Xbox One e PC, che rientra nei festeggiamenti del 20° anniversario del manga. Il gioco si presenterà con un vasto scenario esplorabile liberamente che consentirà ai giocatori di vivere un'azione senza limiti.Il titolo lo abbiamo già esaminato nella nostra anteprima, ora apprendiamo, grazie alla segnalazione di Gematsu, che per One Piece ...

One Piece World Seeker avrà delle fasi da… sparatutto? : One Piece World Seeker si prepara a rivoluzionare il panorama dei giochi dedicati all'opera di Eiichiro Oda: ciò vale, a quanto pare, anche per il gameplay, nonostante ci dovremmo trovare di fronte a un titolo dall'impostazione action in termini di combat system. Eppure, come riportano le nostre fonti dal Giappone, pare proprio che l'avventura sarà caratterizzata da delle fasi... sparatutto?! A quanto pare è Weekly Shonen Jump, la nota ...

One Piece : World Seeker - anteprima : Con un breve trailer, Bandai Namco ha annunciato One Piece: World Seeker, ovvero quello che sulla carta potrebbe essere il videogioco più ambizioso dedicato a Cappello di Paglia e alla sua ciurma.Stupisce, infatti, che una licenza potenzialmente iper redditizia come quella di One Piece non sia mai stata sfruttata pienamente per provare a raggiungere una platea di fan seconda forse solo a quella di Dragon Ball. Negli anni, infatti, sia il manga ...

Annunciato One Piece Grand Cruise per PlayStation VR : Con One Piece Grand Cruise, la prima esperienza VR di One Piece che sarà disponibile in esclusiva su PlayStation VR nel 2018, i giocatori potranno diventare una nuova recluta della leggendaria Ciurma di Cappello di Paglia. Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di annunciare lo sviluppo di questa nuova esperienza in collaborazione con Spike Chunsoft Studios.In One Piece Grand Cruise, i giocatori dovranno salpare sulla famosa nave Thousand ...

One Piece : World Seeker si mostra nel trailer di debutto : Il 2018 si appresta ad essere un anno speciale per i fan della famosa serie di One Piece, il prossimo anno, infatti, si celebra il 20° anniversario del manga e, come parte dei festeggiamenti, Bandai Namco Entertainment Europe ha già annunciato il nuovo One Piece: World Seeker.Il titolo lo abbiamo già visto in alcuni screeshot condivisi proprio dal publisher, ora è tempo di dare uno sguardo a One Piece: World Seeker in azione, grazie al primo ...

Il trailer di One Piece World Seeker anche in alta definizione dopo il Jump Festa 2018 : Nel corso del Jump Festa 2018 vi avevamo mostrato un trailer off screen di One Piece World Seeker, nuovo videogioco ispirato al franchise di Eiichiro Oda sviluppato dal team di Ganbarion. Il video era proposto in una risoluzione piuttosto scarsa, poiché mostrava il trailer diffuso durante la fiera giapponese in lontananza, su uno schermo. Ora, finalmente, abbiamo il video in alta definizione! https://youtu.be/EAy4x0C0v1E Bandai Namco ha ...

Primo trailer per One Piece World Seeker mostrato al Jump Festa : Bandai Namco ha annunciato One Piece World Seeker qualche giorno fa: sarà il Primo videogioco open World dedicato all'opera di Eiichiro Oda ed è realizzato in collaborazione tra Bandai Namco e Toei Animation per celebrare i 20 anni della serie di One Piece. In queste ore, durante la nuova edizione del Jump Festa, è stato mostrato un Primo trailer del titolo. Purtroppo la qualità del video non è eccelsa, poiché vediamo il trailer di One Piece ...

Ancora immagini One Piece World Seeker - uscita in occidente nel 2018 per PS4 - Xbox One e PC : One Piece World Seeker ora è ufficiale anche per il territorio occidentale: Bandai Namco ha infatti annunciato l'uscita in Europa e Nord America per PS4, Xbox One e PC - a differenza del mercato giapponese, che invece vedrà l'uscita esclusivamente su PS4. Abbiamo Ancora nuove immagini per il nuovo titolo ispirato al grande immaginario di Eiichiro Oda: curiosi di dare un ulteriore sguardo? One Piece World Seeker uscirà per celebrare il ...

Annunciato One Piece World Seeker per PlayStation 4 - Xbox One e PC : Per i fan di One Piece, si prospetta davvero un anno straordinario con gli amati pirati che celebrano il 20° anniversario del manga. Bandai Namco Entertainment Europe ha infatti Annunciato che One Piece World Seeker sarà disponibile nel 2018 per PlayStation 4, Xbox One e PC, come parte dei grandi progetti per celebrare questo importante anniversario di One Piece.Svelato in precedenza con il nome in codice di DAWN, One Piece World Seeker è il ...

Prime immagini One Piece World Seeker in alta definizione - ecco Rufy in azione : Qualche giorno fa vi abbiamo svelato l'annuncio di One Piece World Seeker, nuovo gioco per PS4 targato Bandai Namco e ispirato all'immaginario dell'opera manga e anime di Eiichiro Oda. L'apertura del sito ufficiale del titolo ha svelato le Prime immagini in alta definizione, che ci mostra quello che preannuncia di essere il vasto mondo di gioco e il protagonista in azione. Il sito web ufficiale di One Piece World Seeker è disponibile a questo ...