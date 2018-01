Berlusconi | Non guardo più il Milan

Berlusconi : 'Juventus sempre in testa - ma non ha vinto la Champions' : TORINO - 'Il Milan non lo guardo più perché il modulo di gioco è contrario a tutti i miei principi calcistici con cui sono diventato il presidente più premiato della storia. Non hanno sentito i miei ...

Lazio - Berlusconi : nostro candidato non c'è - deciderà nuovo vertice : Roma, 21 gen. (askanews) Il candidato del centrodestra all guida della Regione Lazio 'non lo abbiamo ancora deciso, aspettiamo nuovi sondaggi che avremo domani mattina. Dopodichè torneremo a ...

Gentiloni 'Un governo M5s Impossibile - non hanno in numeri. Berlusconi Non riuscirà ad arginare il populismo leghista' : Non c'è possibilità che il Movimento 5 stelle arrivi a guidare il governo. È la netta presa di posizione che il presidente del consiglio, Paolo Gentiloni, affida a un'intervista al Foglio, in edicola ...

Gentiloni : Berlusconi Non riuscirà ad addomesticare Lega Salvini : Roma, 21 gen. (askanews) - "Berlusconi naturalmente fa leva sulla memoria storica degli italiani, ricordando che i suoi governi hanno sempre arginato i populismi. C'è però un dettaglio che segnalo e ...

Berlusconi : M5s non partito democratico ma setta comico vecchio : Così il leader di FI, Silvio Berlusconi, nel suo intervento al convegno del Movimento Animalista di Michela Vittoria Brambilla."Sono dei mantenuti della politica, ricordano le vignette di Guareschi, ...

DIETRO LE QUINTE/ L'ipotesi di Mattarella che non piace a Renzi e Berlusconi : Per il dopo voto prende già corpo L'ipotesi del cosiddetto 'governo del presidente': un incarico a Gentiloni con la regia del Quirinale.

Elezioni. Berlusconi : non andare a votare sarebbe un suicidio. Salvini? Lo vedo bene al Viminale : "La nostra proposta principale - spiega l'ex Cavaliere - è la grande riforma fiscale con l'introduzione di quella flat tax che io e Antonio Martino volevamo introdurre già nel 1994. Io partirei dal 23% che è l'aliquota più bassa attuale, con un percorso di discesa che dipenderà dagli sviluppi dell'economia e dalle nostre riforme"

Berlusconi scuote gli incerti : "Non fatevi tentare dal M5s" : Berlusconi torna a soffermarsi anche sul cuore della sua proposta, ovvero il nuovo modello di tassazione con aliquota unica che potrebbe rimettere in moto la nostra economia. Questa volta, però, la ...