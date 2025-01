Zonawrestling.net - WWE: Nikki Bella torna sul ring?

Per il passaggio di Raw su Netflix, la WWE sta facendo un uso molto intelligente di ospiti speciali e leggende, e si può dire che – esclusa la debacle di Hulk Hogan – tutte le celebrities che hanno partecipato alle puntate di queste settimane siano state ricevute in maniera positiva dal pubblico. Tra questi, si è segnalata la presenza ditra il pubblico nella puntata del debutto. E forse potremmo rivederla molto presto.Ritorno alla Royal Rumble in vista?Come riporta infatti Wrestlevotes su X, in WWE si starebbe discutendo la possibilità di un ritorno suldell’ex Divas Champion, che, secondo alcune fonti, potrebbe accadere a breve. E con la Royal Rumble all’orizzonte, sembra scontato immaginarsi allora un suo ritorno l’1 febbraio. E proprio la Royal Rumble, nel 2022, è stato l’ultimo PLE a cui ha partecipato, entrando come numero 24 in quella che fu una delle Rumble femminili più ricche di star del passato.