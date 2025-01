Sport.quotidiano.net - L’analisi Pisciotta non è soddisfatto del risultato. E’ iniziata la prevendita e sono stati allestiti 5 pullman per la finale di Coppa. "Siamo stati penalizzati da alcuni episodi dubbi»

Leggi su Sport.quotidiano.net

E’ un Massimilianonondelquello che si è presentato in sala stampa. "Purtroppopartiti in salita. Abbiamo preso gol con palla nostra dopo 40 secondi. Dopo ho visto solo una squadra in campo, la nostra. Per tutto il primo tempo abbiamo avuto il possesso del pallone. Dispiace che certiancora una volta ci abbiano penalizzato. C’era un rigore incredibile su Ferrara e il gol annullato a Buffa era buono. A Buffa nonmai fischiati falli a favore e ne è stato ravvisato uno contro che non c’era. Abbiamo condotto noi le danze anche se il palleggio è stato meno veloce di altre volte. Il pallone rimbalzava male e faceva ritardare il tempo della giocata. Alla fine fortunatamente abbiamo evitato la beffa grazie al salvataggio al novantesimo di Anich".