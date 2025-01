Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna 23-25, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: punteggio basso nel secondo quarto, +2 per i bolognesi

30-32 2/2 per Marco Belinelli ai liberi: ancora +2.30-30 Shabazz Napier pareggia dalla lunga distanza!27-30 2/2 per Grazulis in lunetta: latorna a +3!27-28 Devin Booker pesca in area Johannes Voigtmann: -1!25-28 MARCO BELINEEEELLIII!! TRIPLAAAAAAAA25-25 Devin Booker torna a segnare e pareggia i conti!fermo sul 23-25 da diversi minuti, con le squadre che faticano a trovare la via del canestro: ancora 3'40" circa da giocare in questo.23-25 Sottomano di Shengelia: sorpasso!STOPPATA DI POLONARA SU BOOKER!23-23 MOOORGAAAAN! PAREGGIOOOOOOOORientra in campo Alessandro Pajola con una fasciatura vistosa sul volto.23-20 Shabazz Napier ruba palla e deposita in fondo alla retina: break di 5-0 dei tedeschi!21-20 Andreas Obst spara la bomba del contro-sorpasso!Inizia il!Si chiude il primosuldi 18-20 in favore della!18-20 MOOORGAAAANN! LA TRIPLA DEL SORPASSOOOOOOOOSTOPPATA DI DIOUF SU OBST!18-17 2/2 per 'Momo' Diouf ai liberi: lamorde le caviglie al, -1.