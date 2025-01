Ilrestodelcarlino.it - Il turista dello spaccio. In vacanza-lavoro per vendere cocaina. Arrestato un albanese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unada Tirana a Pesaro. Peccato che il 21ennevenerdì scorso con 120 grammi di, anziché fare la classica "stagione" come lavapiatti o cameriere, fosse qui per fare il pusher in trasferta. L’arresto è stato compiuto dagli agenti della squadra mobile della polizia che lo tenevano d’occhio già da un po’ dopo che a dicembre la Volante lo aveva controllato mentre si trovava in auto, in piazzale Carducci, con un faro rotto. Da subito quel "" è apparso sospetto e così è stato messo sotto la lente investigativa fino a venerdì, quando gli agenti della mobile lo hanno trovato in possesso di 120 grammi die circa 8mila euro. Nel primo pomeriggio lo hanno visto mentre faceva salire sulla propria auto un pesarese già noto alle forze dell’ordine come consumatore di droga.