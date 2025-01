Ilrestodelcarlino.it - Terremoto per l’inchiesta Romeo: "Il progetto ex Enel andrà avanti"

Ilprovocato dal’ partita da Trento si fa sentire anche a Rimini dove è in atto undi rigenerazione urbana in area portuale. Ma a voler smentire il possibile coinvolgimento del soggetto che sta seguendo la rigenerazione urbana dell’ex areain via Destra del Porto è la stessa società che la porta, la Green Marina Rimini: "Ilprocede senza intoppi verso la sua realizzazione, con la consegna prevista entro il primo semestre del 2027".partita dalla procura di Trento ha portato agli arresti domiciliari tra gli altri Heinz Peter Hager, commercialista di Bolzano, e l’imprenditore Paolo Signoretti, amministratore delegato di Supernova, una delle società che ha promosso l’intervento in area portuale assieme a Fri-El Green Power spa e Taconic.