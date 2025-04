Anteprima24.it - De Luca nel Sannio, Ciaburri (FdI): “Visita che sa di ‘routine’ pre-elettorale”

Tempo di lettura: 2 minuti“Ancora una volta, prima delle elezioni regionali, il Presidente Defa tappa nel, questa volta presso l’ospedale San Pio di Benevento. Unache ormai sembra una routine “” ma che non fa altro che delineare una presa in giro per i cittadini del. Il Presidente della Regione, che ha distrutto la sanità pubblica, tenta oggi di emergere agli occhi dei Sanniti come il “salvatore della patria”,mentre le corsie degli ospedali e i reparti sono in sofferenza, e un intero territorio continua ad essere ignorato. – così in una nota GianmariamicheleResponsabile Fratelli d’Italia Area del Titerno.“Nel, i cittadini si trovano ogni giorno a fare i conti con un sistema sanitario in continua emergenza, fatto di lunghe attese, carenza di personale, Pronto Soccorso “ad ore” e un ospedale di Sant’Agata dei Goti praticamente inutilizzato.