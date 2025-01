Notizie.com - Ramy Elgaml, diffuse le immagini della tragedia. L’audio terribile: “Chiudilo, chiudilo. Non è caduto”

L’inseguimento, le comunicazioni dei carabinieri. Poi l’impatto,. E un testimone che ha ripreso tutto, che alza le mani.Sono gli ultimi istanti di vita del giovane, 19enne egiziano, morto a seguito di un incidente avvenuto nelle prime ore del mattino del 24 novembre scorso al quartiere Corvetto di Milano.Ramy Elgaml,le: “. Non è” (ANSA FOTO) – Notizie.comLee le voci dei militari che quella notte erano all’inseguimento dello scooter con a bordo come passeggero Ramy sono statein tv nelle scorse ore. Video e audio che hanno riacceso le polemiche in merito al decesso del ragazzo. Dopo quella notte, infatti, a Corvetto sono andate in scena numerose manifestazioni di protesta contro le forze dell’ordine.