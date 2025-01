Ilfogliettone.it - Lotteria Italia 2024-2025, primo premio da 5 milioni in provincia di Lodi

La sorte ha sorriso a Somaglia, un piccolo comune nelladi, dove il biglietto della serie T numero 173756 ha vinto ildella, pari a ben 5di euro. Questo evento ha portato grande entusiasmo e speranza nella comunità locale, dimostrando che i sogni possono diventare realtà anche nei luoghi più inaspettati.Secondo e terzoNon lontano, a Pesaro, il biglietto della serie T numero 378442 ha conquistato il secondoda 2,5di euro. Questa vincita ha illuminato le festività natalizie per il fortunato possessore del tagliando, probabilmente trasformando la sua vita in un modo che solo la fortuna può fare.Il terzo, di 2di euro, è stato assegnato a Palermo grazie al biglietto della serie G numero 330068. Palermo, con la sua storia e cultura vibrante, ha ora una nuova storia di fortuna da raccontare, portando un raggio di speranza e gioia in un periodo che per molti è sinonimo di rinnovamento.