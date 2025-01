Anteprima24.it - Scampia, Comitato Vele replica a Meloni: “Fai propaganda, il tuo modello qui non esiste”

Tempo di lettura: 2 minutiDa Palazzo Chigi già lanciano il “”, ma da Napolino a muso duro: “È”. In periferia nord non è piaciuto il post della premier. Sui social, ieri il capo del governo esprimeva “grande soddisfazione per il completamento dello sgombero delledi”. Lo indicava come “operazione decisiva per avviare il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana di un territorio complesso ma che può cambiare volto“. Obiettivo da perseguire “con determinazione, costanza e impegno“.ricordava che “-Secondigliano è anche una delle sette aree di recente individuate dal Governo dove poterre ilgià sperimentato con successo a Caivano”. Evocava ancora “lo Stato”, al fianco di “cittadini onesti e di chi ha bisogno”, promettendo guerra “al degrado, all’illegalità”.