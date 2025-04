Un test salivare per entrare nel registro dei donatori midollo osseo Campagna nelle scuole del Salento

LECCE - Un test salivare per entrare nel registro donatori midollo osseo. Parte da Lecce, e si estenderà nei prossimi mesi in tutto il Salento, negli istituti di istruzione secondaria, la nuova metodologia di tipizzazione per diventare potenziali donatori "di vita" in alternativa al prelievo.

Un test salivare per entrare nel registro donatori di midollo osseo Ibmdr - LECCE - Parte da Lecce e si estenderà nei prossimi mesi in tutto il Salento, negli Istituti di Istruzione Secondaria, la nuova metodologia di tipizzazione per diventare potenziali donatori “di vita” i ... (lecceprima.it)

