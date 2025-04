Juventusnews24.com - Di Gennaro sicuro su Thiago Motta: «C’era malessere nello spogliatoio che ha portato alla rottura definitiva! In quelle due gare la squadra ha delegittimato il proprio allenatore»

di Redazione JuventusNews24Diha rilasciato un’intervista, commentando così le parole didopo l’esonero da parte della Juventus. Le sue dichiarazioniA news.superscommesse.it, Antonio Diha commentato così l’intervista dial Corriere della Sera. Le sue parole.PAROLE – «Purtroppo per, i risultati hanno parlato da sé. È normale che quando s’inizia un nuovo percorso ci sia bisogno del tempo, ma ci sono state delle partite significative che hanno fatto venire fuori delle note preoccupanti. Penso, in particolare, allo 0-4 subito contro l’Atalanta e al 3-0 di Firenze: in queste dueè come se laavesseil. Sul profilo caratteriale non avvenne alcun cenno di reazione, un qualcosa che non è mai appartenuto al DNA della Juventus.