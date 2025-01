Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Sprint Val di Fiemme 2025 in DIRETTA: dieci azzurri a caccia di gloria! Fari puntati su Pellegrino e Monsorno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43: Nella terza batteria c’è Giovanni Ticcò con Even Northug (NOR), Lauri Vuorinen (FIN), Valerio Grond (SUI), Marcus Grate (SWE), Antoine Cyr (CAN). Nella quinta batteria c’è Michael Hellweger, migliore degliin qualificazione, con Haavard Moseby (NOR), Janik Riebli (SUI), Zanden McMullen (USA), Emil Danielsson (SWE) e Janosch Brugger (GER).14.41: Nella prima serie ci sono due, Martino Carollo ed Elia Barp. Con loro Johannes Hoesflot Klaebo (NOR), Erik Valnes (NOR), Martin Himma (EST), William Poromaa (SWE). Nella seconda batteria c’è al via Giacomo Gabrielli con Niilo Moilanen (FIN), Ben Ogden (USA), Kamil Bury (POL), Mika Vermeulen (AUT), Oskar Svensson (SWE)14.39: In campo maschile il più atteso degli, Federicoè nella quarta serie con il compagno Simone Daprà e con Edvin Anger (SWE), Richard Jouve (FRA), Niko Anttola (FIN), Wang Qiang (CHN).