Meryl Streep in trattative per interpretare Aslan in Le Cronache di Narnia

inperin LediLa premio Oscarsarebbe inperil Grande Leone nel film su Ledidi Greta Gerwig per Netlfix, come riportato da Deadline. Tuttavia, viene riportato che non si sarebbe ancora arrivati alla fase dell’offerta, per cui la conversazione a riguardo sarebbe ancora in una fase preliminare. Nei romanzi,è il celebre leone parlante che funge da guardiano die da guida per i bambini umani. Generalmente rappresentato come un maschio,è stato creato dall’autore C.S. Lewis come allegoria di Gesù.Già Nexus Point News aveva riportato il possibilme coinvolgimento die ha anche riferito che il film adatterà il sesto romanzo della serie di, Il nipote del mago, che cronologicamente si svolge per primo nella serie.