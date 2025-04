Amica.it - Il “sì” di Giovanna Sannino a Gaetano Migliaccio: i due attori di “Mare Fuori” si sposano!

Profumo di fiori d’arancio per, i duedi Mare Fuori, la fiction della Rai che racconta le storie, i sogni, il coraggio e la voglia di riscatto di un gruppo di giovani detenuti in un carcere in mezzo al mare.La proposta di GiovanniLa proposta è arrivata durante la festa per il 25esimo compleanno di, un party a tema Mamma Mia! cui hanno partecipato i colleghi di set e gli amici. Subito dopo l’arrivo della tortasi è inginocchiato e ha chiesto alla fidanzata di sposarlo.«È stato un anno difficile, pieno di incertezze. Però io una certezza l’ho trovata e sei tu. Il nostro amore è stata una delle cose più forti che si potesse mai vivere. Quindi,, mi vuoi sposare?», è stata l’appassionata dichiarazione d’amore.