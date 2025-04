Dayitalianews.com - Meteo Italia: weekend primaverile, poi arriva il freddo artico con piogge e calo termico

Leggi su Dayitalianews.com

?Nei prossimi giorni, l’sarà interessata da condizionirologiche prevalentemente stabili e soleggiate, grazie all’influenza di un campo di alta pressione. Ecco una panoramica delle previsioni per le principali regioni:?NordIl Nord godrà di cieli sereni o poco nuvolosi. In plare, le Alpi occidentali e centrali vedranno sole splendente per l’intera giornata. Le pianure lombarde e venete avranno condizioni simili, con temperature massime che potranno raggiungere i 22°C, creando un clima mite e piacevole. ?CentroAl Centro, le condizioni saranno generalmente soleggiate. Tuttavia, nel pomeriggio, è previsto un aumento della nuvolosità nelle zone montuose, specialmente quelle più meridionali, dove non si escludono brevi rovesci. Le temperature massime saranno in rialzo, soprattutto nelle zone interne.