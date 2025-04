Game-experience.it - I fan chiedono in massa a Nintendo di “abbassare il prezzo” di Nintendo Switch 2 nella live ufficiale

2 è protagonista della sua prima diretta, ma i fan non hanno perso tempo a far sentire il proprio malcontento. Durante laTreehouse, la chat YouTube è stata letterlmebbe inondata di messaggi con la richiesta “DROP THE PRICE” (abbassate il), a segnalare la frustrazione per il costo elevato della console e dei giochi. Con 121.000 spettatori connessi in contemporanea, la protesta ha rapidamente monopolizzato la discussione, lasciando poco spazio ai commenti sui contenuti mostratidiretta.Come ricordato da Insider Gaming, ildi2 è stato fissato a 469,99 euro, con un aumento del costo dei giochi che ora si attestano ad 90 euro. Questo rincaro non riguarda solo, ma potrebbe anche spingere altri publisher a normalizzare i giochi a 90 Euro come nuovo standard di mercato per le produzioni di punta della Grande N.