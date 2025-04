Oasport.it - LIVE Darderi-Gaston 0-0, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: in corso il warm-up

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAl servizio LucianoPRIMO SET17.36 Terminato il-up17.35 Hugoha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere.17.34 Il giudice di sedia di quest’incontro è Mohamed Lahyani17.33 I due giocatori si sono affrontati poche settimane fa nel primo turno del Master 1000 di Indian Wells con il francese che si è imposto per 6-3, 6-3si sfidarono anche nel 2023 con l’italiano che trionfò in un incontro sulla terra rossa di Cordoba.17.31 Inizia il riscaldamento pre-match.17.30 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito.17.29 Lucianoed Hugofanno il loro ingresso sul campo centrale.17.28ha iniziato la stagione su terra rossa la scorsa settimana a Napoli. Nel challenger partenopeo l’italo-argentino ha raggiunto la finale dov’è stato rimontato da Vit Kopriva che ha trionfato nel tie-break del terzo.