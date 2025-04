Dayitalianews.com - Milano, litiga con la moglie e distrugge 11 auto con la katana

Un uomo italiano di 40 anni è stato arrestato in flagranza di reato per aver danneggiato ben undiciparcheggiate nella zona di Lorenteggio, a. L’episodio è avvenuto all’alba di domenica, ma la notizia è stata diffusa dalla questura solo oggi. Gli agenti della squadra volante del commissariato Lorenteggio sono intervenuti in via Cascina Barocco dopo la segnalazione di un residente, che aveva contattato la centrale operativa per denunciare la presenza di un uomo intento are alcune macchine utilizzando un arnese di ferro.Quando gli agenti di polizia di via Primaticcio sono arrivati sul posto, hanno trovato l’uomo vicino a diversi veicoli che presentavano ammaccature, rigature, vetri infranti e fanali danneggiati. Alla vista dei poliziotti, il quarantenne ha cercato di disfarsi di unagiapponese, lanciandola tra i cespugli.