Chi vince e chi perde nell’accordo tra Stm e la cinese Innoscience

Lunedì Stmicroelectronics, azienda di semiconduttori controllata dal ministero dell’Economia italiano e dalla banca pubblica francese Bpifrance, ha siglato un accordo con la societàper lo sviluppo e la produzione di tecnologia al nitruro di gallio (GaN). L’intesa prevede una collaborazione in cuipotrà usufruire della capacità produttiva front-end di Stm fuori dalla Cina per i propri wafer GaN, mentre Stm avrà accesso alla capacità produttivadiper rafforzare la propria produzione GaN.Che cos’è il nitruro di gallioIl GaN è un semiconduttore di ultima generazione in grado di garantire elevate prestazioni con un’efficienza termica superiore, rendendolo ideale per applicazioni in elettronica di consumo, data center, industria automobilistica e sistemi di potenza industriali.