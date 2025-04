Calciomercato.it - Milan, nome nuovo dalla Germania: 40mln per beffare il Napoli

Leggi su Calciomercato.it

Ilnon si ferma ed in sede di mercato emerge unche può fare al caso del progetto dei rossoneri. Pronti 40 milioni di euro peril, che da tempo segue l’evoluzione di questo calciatore.Il pareggio ottenuto nella gara d’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter ha ridato entusiasmo ed un pizzico di speranza ai tifosi rossoneri ed anche a tutto il progetto in generale. Quest’anno deve essere un anno di transizione, dal momento che sin dall’estate sono state sbagliate praticamente tutte. Da quella relativa al tecnico, con Fonseca prima e Conceicao poi che non sono riusciti ad arrivare al cuore di questa squadra ed a farla rendere al meglio. Fino ad arrivare a quelle di mercato. Basti pensare al caso Joao Felix, forse il grande fallimento di questa gestione.