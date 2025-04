Internews24.com - Lotta Scudetto, Ballardini: «Ormai la corsa è a due! Inter e Napoli sono…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «laè a due!sono.» Le parole del tecnico sul duello per il titoloL’allenatore Davide, in un’vista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha commentato laper loin Serie A tra.LE PAROLE DISULLA- «Per loa due. Domenica l’Atalanta ha fatto una partita non da Atalanta e quindi a questo punto lose lo giocano. Chiaramente la milanese ha più punti, è più forte e lo ha dimostrato ma dall’altra parte ha il doppio degli impegni rispetto alla squadra di Conte. E che impegni: derby di Coppa Italia e Bayern Monaco in Champions. Per me è ancora tutto da giocare. Mentre per il quarto posto che vale la Champions credo che per storia, per blasone, la spunterà la Juventus».