Il sisma e la rinascita. L'Archivio di Stato nell'ex Banca d'Italia : "Un grande traguardo"

Un’importante notizia per il patrimonio storico di Ferrara. Grazie ai fondi assegnati con decreto ministeriale 171 del 3 maggio 2024 di approvazione del piano strategico ’Grandi progetti beni culturali’ del Ministero della cultura, nei giorni scorsi èstipulato l’atto di compravendita del complesso immobiliare ex filiale delladi Ferrara che l’Agenzia del Demanio consegnerà al ministero della Cultura - direzione generale Archivi, per essere destinato a sede deldidi Ferrara. Il complesso oggetto dell’atto di compravendita, già sottoposto al vincolo di interesse storico-artistico, ècostruito nel 1951 sulle rovine dell’antico palazzo Giglioli-Varano, in pieno centro, ed è composto da due edifici adiacenti – accessibili da piazza Torquato Tasso e da Via Borgo dei Leoni – divalore architettonico.