Ilrestodelcarlino.it - “Locale senza uscite, non è sicuro”, il Comune chiude il Circolo cittadino poco prima del cenone

Fano, 2 gennaio 2025 – E’ finita la storia deldi via Montevecchio. Ed è finita anche male perché il presidente Federico Bellocchi è stato denunciato all’autorità giudiziaria in base all’articolo 681 del codice penale per “aperture abusive di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento”. L’ordinanza di cessazione immediata dell’attività è arrivata a distanza di poche ore daldi Capodanno: erano già pronti e apparecchiati decine di tavoli permeno di 200 persone. L’ordinanza emessa dall’amministrazione è stata inviata oltre che alla Procura della Repubblica, alla polizia municipale, al commissariato, al comando dei carabinieri ed anche all’Ast provinciale. Capodanno a Fano, il 2025 inizia con i fuochi d'artificio in piazza e 30 auto danneggiate Una storia, questa del, che ricorda un altro caso simile, e cioè quello dello Chalet del Mar, ma con una differenza di nonconto e cioè che ildell’Arzilla era circondato dalla sabbia e aveva la riva del mare ad oltre una decina di metri di stanza.