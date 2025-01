Ilrestodelcarlino.it - Discoteca a cielo aperto con Radio Azzurra e Dj. E ieri il concerto di Ron

Piazza Giorgini si è trasformata inper l’ultimo dell’anno. La temperatura abbastanza rigida non ha impedito a migliaia di persone di brindare all’arrivo del 2025. A partire dalle 22.30 l’animazione musicale è stata a cura di, della musica di Brunello e la voce di Paulina Pieprzka, poi, con l’approssimarsi dello scoccare della mezzanotte, il sindaco Antonio Spazzafumo e altri componenti della giunta sono saliti sul palco, per condividere con i cittadini il passaggio al 2025 con un breve messaggio augurale e il brindisi, preceduto dal consueto botto e dal getto di spumante verso quanti affollavano l’area circostante. Ad animare e infiammare la piazza poi ha pensato Dj Angelo diDeejay, con la sua selezione musicale, che ha suscitato nel pubblico il desiderio di scatenarsi in ’pista’.