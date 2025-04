Movieplayer.it - Wicked: For Good, Ariana Grande e Cynthia Erivo presentano il sequel e l'arrivo di Dorothy

Al CinemaCon sono state presentate le prime immagini deldel musical campione di incassi che debutterà nelle sale a novembre Il regista Jon M. Chu ha stregato le migliaia di spettatori presenti al CinemaCon di Las Vegas condividendo un filmato dell'attesissimo: For, ildel suo adattamento campione di incassi tratto dall'iconico musical di Broadway. Naturalmente, la presentazione non sarebbe stata completa senza l'aiuto delle star, che interpreta Glinda la Strega Buona, e, Elphaba, alias la Strega Cattiva dell'Ovest. Entrambe sono salite sul palco insieme a Chu e al produttore Marc Platt all'interno del cavernoso Teatro Colosseo del Caesars Palace, dove gli esercenti stanno trascorrendo questa settimana a guardare l'offerta degli studios hollywoodiani per .