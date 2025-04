Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: azzurri costretti a vincere per continuare a sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladel decimo incontro del round robin di qualificazione per il Mondiale maschile di Canadatra. La rassegna iridata va in scena a Moose Jaw dal 29 marzo al 6 aprile. Sono diverse le pretendenti al titolo iridato, a incominciare dalla Scozia di Bruce Mouat e dalla Svezia di Niklas Edin, che si presenta per difendere il titolo conquistato lo scorso anno.La Svezia del fenomenale Niklas Edin, capace di imporsi per quattro volte consecutive tra il 2018 e il 2022, va a caccia del tredicesimo sigillo della propria storia. Attenzione al Canada di Brad Gushue, che sogna sul ghiaccio di casa di salire sul gradino più alto del podio dopo che la Nazionale della Foglia d’Acero ha perso quattro finali nelle ultime cinque edizioni.