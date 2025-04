.com - Ayo Ally approda su Netflix: nella seconda stagione di Nuova Scena, il talento del rap è protagonista

Dopo i singoli “BB” e “La Nuit”, ayocompie un nuovo importante passo nel suo percorso artistico, partecipando alladi “– Rhythm + Flow Italia”, lo showche punta a scoprire i nuovi talenti del rap italiano. I primi 4 episodi di2 sono già disponibili in streaming.IndiceChi è Ayo: il nuovo volto del rap italianoAyo– BB e La Nuit: due anime, un’identità2: il debutto suConclusioneChi è Ayo: il nuovo volto del rap italianoNata nel 2006, ayoè uno dei nomi emergenti più promettenti del panorama urban contemporaneo. Cresciuta tra influenze trap e melodie introspettive, si è fatta notare per una scrittura diretta e per l’originalità della sua cifra stilistica.Brani come “All the time”, “Milano”, “Su di me” e “La Nuit” raccontano il vissuto di un’artista che unisce energia e introspezione, mantenendo sempre alta la coerenza narrativa e musicale.