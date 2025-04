Ilfattoquotidiano.it - Sui dazi Trump sta bluffando? Abbiamo sostanzialmente due possibilità

Ci sono date che segnano il destino economico dell’economia-mondo. Una di esse è stata il 15 agosto del 1971 quando il presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, pose fine alla convertibilità del dollaro in oro e quindi agli accordi monetari di Bretton Woods del 1944. Alla radice della scelta di Nixon troviamo ancora una volta il problema del deficit commerciale che allora si trasformava in un deflusso d’oro verso il resto del mondo. Non so se la data di ieri, il 2 marzo 2025, possa appartenere a questi momenti decisivi. Il Presidente americano ha dichiarato una guerra commerciale totale introducendodoganali verso cento Paesi e su migliaia di prodotti.minimi del 10% ma che possono salire a cifre molto più elevate. Di sicuro questa scelta avrà un forte impatto negativo sull’economia-mondo, anche se ancora difficile da decifrare data la complessità delle reti del commercio internazionale.