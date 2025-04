Puntomagazine.it - Sant’Agnello: Aprile con il doppio appuntamento del “Mercato della Terra” Slow Food

Due giornate speciali, il 6 e il 27, per scoprire i prodotti freschi e localiCostiera Sorrentina e Capri.Aper il mese dicon il “. Oltre al consuetoquarta domenica del mese, anche il 6dalle 09:00 alle 13:00 le aziende facenti parteCondottaCostiera Sorrentina e Capri porteranno a Piazza Matteotti i frutticoltivata con meticolosità e passione, tra cui fave, piselli, cipolle novelle, aglio fresco, bietole, scarole e insalate.«Siamo in un mese ricco di varietà, in cui la convivialità e i momenti di aggregazione sono tanti, soprattutto in vista del periodo pasquale – spiega il PresidenteCondotta locale Pierluigi D’Apuzzo – In accordo con l’Amministrazione comunale, abbiamo pensato di raddoppiare in via eccezionale questo prezioso incontro tra produttori e cittadini che amano la genuinità dei prodotti a km zero».