900letterario.it - ‘La Venere in Autoreggenti’, l’esordio di Giusy Agata Caff e Teresa Giulietti

Leggi su 900letterario.it

Anche in letteratura, quando gli scrittori devono raccontare l'eros, di solito non lo sanno fare, soprattutto gli scrittori italiani; il gesto più naturale dell’uomo è così misterioso che quando lo si cerca di mettere in letteratura, si cade nel grottesco, nella noia, nello scontato, del banale. O si scade a volte nel pornografico. In tal senso il romanzo erotico Lain Autoreggenti di, il primo della nuova collana di letteratura erotica Anima Nuda della casa editrice Bertoni Editore, non brilla per originalità nel raccontare l'eros, ma perlomeno non vira facilmente sulla pornografia.L'articolo ‘Laindiproviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.