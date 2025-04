Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-04-2025 ore 13:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaincidente in A1 sulla direttriceNapoli si Anagni Fiorentino in direzione Napoli nell'incidente sono rimasti coinvolti un mezzo pesante una vettura al momento non ci sono ripercussioni di traffico Ci spostiamo sul Raccordo Anulare in esterna si rallenta per traffico tra scienze puntine più avanti dalla 24 alla Tiburtina le altre notizie alla fiera dida oggi e fino a domenica 6 aprile si svolge la 34esima edizione di Romics è il festival del fumetto dalle 10 alle possibili disagi alla circone per l'affluenza dei partecipanti sia sulla Portuense sia sullaFiumicino per l'occasione Trenitalia potenzia il servizio con 10 treni straordinari tra le stazioni diTuscolana Fiumicino aeroporto la notizia in dettaglio sul nostro sito alla pagina dedicata Da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve e gelo ma essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa punto.