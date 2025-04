Ilgiornaleditalia.it - Malattie rare, dati positivi per sotatercept in ipertensione arteriosa polmonare

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

I risultati del trial Zenith presentati al congresso Acc mostrano una riduzione del 76% per il rischio di morte Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) - In adulti con(Iap, Gruppo 1 Ip) in classe funzionale (Fc) III o IV dell'Organizzazione mondiale della sanità, ad