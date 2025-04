Thesocialpost.it - Firenze, trovato morto in casa dai parenti: sul corpo varie ferite

La morte di un 37enne a Certaldo, in provincia di, ha sollevato numerosi interrogativi tra gli inquirenti, che hanno deciso di approfondire il caso. L’uomo, originario di Poggibonsi e residente nel comune fiorentino, è statoprivo di vita dai familiari, preoccupati dal fatto che non rispondesse alle chiamate.In un primo momento, si era ipotizzato un gesto estremo, dato che sulerano presenti diverseda coltello. Tuttavia, la distribuzione e la quantità delle lesioni, rilevate su braccia, gambe e busto, hanno suscitato dubbi sulla possibilità che si trattasse di un atto autoinflitto. Alcune incisioni sembrerebbero superficiali, il che ha spinto la Procura di, sotto la guida del pm Leopoldo De Gregorio, a disporre un’autopsia per chiarire le reali cause della morte.