Thesocialpost.it - Lucrezia Selassié e lo stalking a Manuel Bortuzzo, condannata a un 1 anno e 8 mesi: “Perseguitato e minacciato di morte”

Hailéè stataa 1e 8pernei confronti di. La sentenza è stata emessa oggi, 3 aprile, dal Gup di Roma. Secondo l’accusa, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbeil nuotatore per, arrivando addirittura a minacciarlo diqualora non fosse tornato con lei.Lo scorso marzo la Procura aveva richiesto una condanna a 1e 4nell’ambito di un processo con rito abbreviato. La relazione tra i due, nata all’interno del reality, si era interrotta poco dopo la fine del programma.Minacce e atti persecutoriLe accuse mosse aparlano di un comportamento ossessivo nei confronti di, con continui messaggi minatori, tra cui frasi come: “Se non stai con me, ti ammazzo e mi ammazzo”.