Ilfattoquotidiano.it - Bastoni: “Anche i calciatori fanno sacrifici, non solo operai e muratori”. Poi svela: “L’Inter non mi era così simpatica”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“È uno dei difensori più forti a livello mondiale“. Con queste parole Simone Inzaghi definì Alessandrodopo la gara d’andata degli ottavi di finale con Champions League vinta con il Feyenoord. Al podcast Supernova, condotto da Alessandro Cattelan, lo stesso calciatore delha raccontato il suo percorso verso questo status. Partito dai nerazzurri di Bergamo per poi passare ai nerazzurri di Milano, che inizialmente non gli erano poisimpatici.“Papà mi ha trasmesso la passione per. Io però ho fatto 11 anni di Atalanta e a un certo puntonon mi eraperché l’affrontavamo spesso. Però poi da grande, quando conta davvero rappresentare i colori che ami, è il massimo a cui puoi ambire”, hato. Il difensore centrale è infatti cresciuto nel settore giovanile dei bergamaschi fin quando Gasperini non l’ha fatto esordire in prima squadra.