Due calciatori assalgono l’arbitro e provano a rapirlo arrestati e sospesi | “Ho rischiato di morire”

Episodio di vile violenza nel calcio minore francese quando, a fine di una gara di Regional 3, duedella squadra ospite insieme ad altre persone incappucciate hanno fatto irruzione nello spogliatoio dell'arbitro provando a sequestrarlo: "Ho temuto per la mia vita, spero non mettano mai più piede in un campo di calcio". I due, minorenni, sono statidal proprio club e posti in stato di fermo.