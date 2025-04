Lutto choc nello sport trovato senza vita a casa | il dolore dei colleghi aveva 24 anni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il mondo del ciclismo è sottoper la prematura scomparsa di Simon Millon, giovane corridore francese di appena 24nella sua abitazione di Tours nella serata di lunedì. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire le cause del decesso, anche se le prime ipotesi parlano di un malore improvviso.Millon correva per il Guidon Chalettois, squadra dilettantistica di alto livello che milita nella categoria National 1. Era considerato una delle giovani promesse del ciclismo francese, non solo per i risultati ottenuti ma anche per le sue qualità umane. A rendere pubblica la notizia della sua morte è stato lo stesso club, attraverso un commosso post pubblicato sui social nella serata di martedì.